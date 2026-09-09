Motociclista delivery resulta herido en accidente vial en Managua

Un motociclista que realizaba servicio de delivery resultó con lesiones al impactar contra otra moto, la mañana de este martes en Managua. El accidente se produjo en las inmediaciones de los semáforos del Edén.

José Alfonso Morales circulaba de norte a sur y se detuvo en una señal de alto, pero al reanudar la marcha no se percató de la aproximación de otro motociclista, provocando la colisión. Testigos señalaron que el otro conductor no respetó la señalización, lo que habría originado el percance vial.

El motorizado sufrió lesiones de consideración y una posible fractura en el tobillo, por lo que fue atendido por miembros de la Cruz Blanca. Agentes de tránsito del Distrito 4 llegaron al lugar para documentar el siniestro y deslindar responsabilidades.