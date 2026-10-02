Motociclista cae 15 metros del Puente Zaragoza al río Santa Catarina en Monterrey 

Un motociclista de 30 años terminó gravemente herido luego de impactar el vehículo liviano que conducía contra el Puente Zaragoza. Posteriormente cayó 15 metros hasta el lecho del río Santa Catarina en Monterrey, Nuevo León, México.

El momento del accidente quedó registrado en video. En las imágenes se ve al conductor que se ubicó a uno de los extremos, donde esperó a que no se aproximaran más vehículos para luego acelerar hasta causar el hecho.

Tras ser alertados de lo sucedido, elementos de Protección Civil de Monterrey se trasladaron hasta el lugar. Los rescatistas iniciaron las labores de rescate y luego lo llevaron a un hospital.