Motociclista de 19 años fallece al impactar contra valla metálica en carretera Vieja a León 

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Un motociclista de 19 años perdió la vida al perder el control de su vehículo e impactar contra una valla metálica de seguridad vial. El accidente ocurrió en el kilómetro 21.5 de la carretera Vieja a León, en horas de la mañana.

La Policía Nacional de Tránsito investiga las causas por las que Wilfredo Roa Silva perdió el control de la motocicleta. El joven se dirigía a su casa de habitación ubicada a pocos kilómetros del lugar donde falleció.

La víctima deja a su esposa con un bebé de ocho meses de gestación. El impacto contra la valla metálica le causó la muerte de forma instantánea.