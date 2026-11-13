Motociclista de 21 años en estado crítico tras ser impactado por camioneta en la carretera sur 

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

El motociclista Fernando Nahum Juárez Mendoza, de 21 años, resultó con lesiones de gravedad luego de ser impactado por una camioneta en el kilómetro 16 y medio de la carretera sur.

De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor del vehículo, cuya identidad aún se desconoce, circulaba en aparente estado de ebriedad y perdió el control al tomar una curva. Tras la colisión, la camioneta cayó a un barranco de aproximadamente 5 metros de profundidad.

El lesionado es habitante del barrio San Antonio, cerca de la planta eléctrica de Enatrel. Fue trasladado de emergencia al Hospital Dr. Fernando Vélez Paiz con una posible fractura en su pierna izquierda y múltiples escoriaciones.

Pobladores indignados intentaron linchar al conductor al percatarse de su estado de ebriedad. Bomberos intervinieron para rescatarlo del barranco y ponerlo bajo resguardo.

Agentes del Distrito 3 de la Policía Nacional levantaron el croquis e iniciaron las investigaciones, mientras el conductor fue trasladado a una delegación policial.