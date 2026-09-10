Motociclista de 67 años muere al caerle un árbol talado en Vietnam

Un motociclista de 67 años murió en Vietnam luego de que un árbol que estaba siendo talado frente a una vivienda cayera sobre su humanidad mientras se desplazaba sobre la carretera provincial 511, en la zona de Hien Tay.

Una persona alertaba a quienes circulaban por la zona que en el sitio se estaba cortando un árbol, sin embargo, en las dramáticas imágenes se observa que la víctima fatal decidió continuar.

Los dueños de la vivienda expresaron que el árbol estaba seco y que por eso se solicitó que fuera podado, para lo cual contrataron a un hombre. La policía investiga el hecho para determinar si existió negligencia.