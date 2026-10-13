Motociclista fallece tras colisionar contra una camioneta en la carretera Vieja a León

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Ricardo Antonio Hernández Fonseca, de 39 años, falleció la noche del lunes tras colisionar su motocicleta contra un Jeep. El accidente ocurrió aproximadamente a las 6 de la tarde del domingo 11 de octubre. El hecho se registró en el kilómetro 22 de la carretera Vieja a León, en la comarca Los Andes. Hernández fue trasladado al Hospital Lenín Fonseca, donde permaneció en estado crítico.

Según versiones preliminares, el motociclista viajaba en sentido oeste a este. Reportes viales señalan que el conductor presuntamente viajaba a exceso de velocidad y realizó una maniobra de aventajamiento no permitida. Al aventajar, impactó contra el vehículo conducido por Juan Carlos Rojas, de 60 años, quien transitaba de este a oeste.

Debido a la violencia del impacto, Hernández sufrió lesiones de extrema gravedad. El cuerpo médico agotó esfuerzos por salvarle la vida, pero su organismo no resistió. Hernández residía en la comunidad del Arroyo en Los Cedros, Villa del Carmen.