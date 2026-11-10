Motociclista queda gravemente lesionado tras ser embestido por un vehículo en Managua

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El motociclista César Guzmán resultó con lesiones en el costado izquierdo de su cuerpo tras ser colisionado por un vehículo en la pista del Mercado Iván Montenegro, en el Distrito 7 de Managua.
El accidente de tránsito ocurrió en horas de la tarde de este 10 de noviembre, cuando el conductor del automotor realizó una mala maniobra para aventajar e impactó la moto.
El lesionado fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Alemán Nicaragüense.
En tanto, agentes de tránsito determinaban la responsabilidad de los involucrados en el accidente.