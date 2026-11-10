Motociclista queda gravemente lesionado tras ser embestido por un vehículo en Managua

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

El motociclista César Guzmán resultó con lesiones en el costado izquierdo de su cuerpo tras ser colisionado por un vehículo en la pista del Mercado Iván Montenegro, en el Distrito 7 de Managua.

El accidente de tránsito ocurrió en horas de la tarde de este 10 de noviembre, cuando el conductor del automotor realizó una mala maniobra para aventajar e impactó la moto.

El lesionado fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Alemán Nicaragüense.

En tanto, agentes de tránsito determinaban la responsabilidad de los involucrados en el accidente.