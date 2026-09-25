Motociclista muere tras impactar contra poste en Managua

El joven motociclista Eliseo José Velázquez Picado, de 28 años, falleció tras estrellarse violentamente contra un poste de concreto en una calle de la colonia Pedro Joaquín Chamorro, cerca del paso a desnivel Julio Buitrago, en Managua.

El accidente ocurrió la noche del jueves 24 de septiembre, cuando Velázquez Picado conducía su motocicleta marca Génesis color azul, placa M42 5842, perdió el control, la llanta delantera impactó en la cuneta y salió catapultado por los aires, estrellándose violentamente contra el poste de concreto ubicado a un lado de la vía.

La víctima fue trasladada en estado crítico al Hospital Antonio Lenín Fonseca, pero horas después falleció por trauma cráneo encefálico severo, y el hecho quedó registrado por cámaras de seguridad del sector.