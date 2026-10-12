Motociclista permanece en estado crítico tras impactar contra camioneta en carretera Vieja a León

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Un motociclista de 39 años permanece en estado crítico en un hospital capitalino tras impactar contra una camioneta en el kilómetro 22 de la carretera Vieja a León. El accidente ocurrió cuando el conductor intentaba aventajar en una zona prohibida con línea amarilla continua.

Ricardo Antonio Fernández Fonseca resultó con graves lesiones tras provocar el fuerte accidente la noche del domingo. El motociclista regresaba de jugar béisbol y viajaba con dirección de León hacia Managua.

De acuerdo con los reportes preliminares, circulaba a exceso de velocidad e invadió el carril contrario. La maniobra imprudente provocó que impactara contra el costado izquierdo de una camioneta conducida por Juan Carlos Rojas, de 60 años.