Motociclista se fractura el brazo tras chocar con una piedra en la vía 

Óscar Javier Cubillo, de 28 años, sufrió una fractura en el brazo izquierdo y múltiples escoriaciones al perder el control de su motocicleta cuando una de las llantas impactó contra una piedra en la vía pública frente al centro comercial Plaza Inter en Managua.

El accidente ocurrió mientras el joven se dirigía a su casa de habitación, y tras derrapar sobre el pavimento, fue atendido por personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos antes de ser trasladado al Hospital Fernando Vélez Pais para su valoración médica.

Familiares se encargaron de retirar la motocicleta del lugar, mientras agentes de tránsito realizaron las diligencias correspondientes para documentar el incidente que afortunadamente no involucró a otros vehículos.