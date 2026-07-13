Motorizado se fractura una de las piernas al estrellarse contra un tractor en León

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Un motociclista de identidad desconocida resultó con una fractura expuesta en su pierna izquierda después que impactó contra la parte trasera de una maquinaria agrícola que se desplazaba de este a oeste en el kilómetro 102 de la carretera que conduce de León a Poneloya.

De forma preliminar se conoce que el lesionado conducía supuestamente bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. El hecho ocurrió precisamente en el sector conocido como “Los Mangos”, hasta ahí llegó una ambulancia que lo trasladó a un centro asistencial.

Por Jairo Castillo.