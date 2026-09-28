Muere a los 40 años el luchador británico PAC, un día después de su último combate

El mundo de la lucha libre está de luto tras el fallecimiento del británico Benjamin Satterley, conocido profesionalmente como PAC, a los 40 años. El luchador murió el domingo 27 de septiembre, apenas 24 horas después de disputar su último combate en All Elite Wrestling (AEW), donde enfrentó a Andrade El Ídolo por el Campeonato Nacional durante el evento All Out, celebrado en Illinois, Estados Unidos.

PAC, originario de Newcastle, Inglaterra, tuvo una carrera de más de dos décadas. Debutó en 2004 en el circuito independiente británico y posteriormente llegó a WWE, donde compitió bajo el nombre de Adrian Neville entre 2012 y 2018. Durante esa etapa conquistó el Campeonato de NXT y otros títulos de la compañía.

En 2019 se incorporó a AEW, donde se convirtió en una de sus figuras destacadas. Fue el primer campeón All-Atlántico de la empresa, título que posteriormente pasó a llamarse Campeonato Internacional, y también conquistó en dos ocasiones el Campeonato Mundial en Tríos. A lo largo de su trayectoria también compitió en empresas de Japón y México, incluyendo Dragongate, New Japan Pro-Wrestling y el Consejo Mundial de Lucha Libre.

Su último combate tuvo lugar el sábado 26 de septiembre ante Andrade El Ídolo. Aunque PAC perdió el encuentro, ambos luchadores se estrecharon la mano al finalizar la pelea, en lo que terminó siendo su última aparición sobre el ring.

AEW confirmó su fallecimiento mediante un comunicado y destacó su trayectoria y habilidad dentro del cuadrilátero. Sin embargo, la promotora no reveló la causa de muerte ni detalles sobre las circunstancias del deceso. Tras conocerse la noticia, organizaciones y figuras del mundo de la lucha libre expresaron sus condolencias y rindieron homenaje al luchador británico.