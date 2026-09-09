Muere a los 83 años Ismael Laguna, excampeón mundial de peso ligero

El boxeo panameño está de luto tras el fallecimiento de Ismael “El Tigre de Colón” Laguna, excampeón mundial de peso ligero, quien murió este martes a los 83 años. Laguna fue una de las primeras grandes figuras del boxeo de Panamá y una de las principales referencias de la generación que posteriormente estaría encabezada por Roberto “Manos de Piedra” Durán.

El panameño alcanzó la cima en 1965, cuando derrotó al puertorriqueño Carlos Ortiz y conquistó el título mundial de peso ligero. Cinco años después recuperó nuevamente la corona tras vencer a Mando Ramos. Su trayectoria lo llevó a convertirse en uno de los principales ídolos deportivos de Panamá y en una inspiración para jóvenes boxeadores, entre ellos el propio Roberto Durán.

Laguna disputó 75 combates profesionales, con 65 victorias, 37 de ellas por nocaut. Su legado también fue reconocido con su ingreso al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 2001, después de haber sido exaltado al Salón de la Fama del Boxeo Mundial en 1999.

Con su partida, Panamá despide a uno de los grandes pioneros de su historia boxística, un campeón que abrió el camino para la brillante generación que posteriormente puso al país en lo más alto del boxeo mundial.