Muere conductor y su acompañante queda lesionada tras accidente en la Pista Suburbana

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Pierde la vida el joven Brayan Josué Alvarado de 28 años luego que el carro que conducía lo estrellara contra un árbol en la pista suburbana, de acuerdo a testigos el ahora occiso viajaba con una mujer idéntificada como Maritza Hernández de 33 años quien resultó con lesiones de consideración y fue enviada al hospital Dr. Fernando Velez paiz

Se presume que el hombre circulaba a exceso de velocidad y al esquivar un furgón se montó a la cuenta hasta perder el control. Agentes Policiales del distrito 3 de Managua inician con las investigaciones correspondientes.