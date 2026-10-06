Muere conductor y su acompañante queda lesionada tras accidente en la Pista Suburbana

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Pierde la vida el joven Brayan Josué Alvarado de 28 años luego que el carro que conducía lo estrellara contra un árbol en la pista suburbana, de acuerdo a testigos el ahora occiso viajaba con una mujer idéntificada como Maritza Hernández de 33 años quien resultó con lesiones de consideración y fue enviada al hospital Dr. Fernando Velez paiz
Se presume que el hombre circulaba a exceso de velocidad y al esquivar un furgón se montó a la cuenta hasta perder el control. Agentes Policiales del distrito 3 de Managua inician con las investigaciones correspondientes.