Mujer emprende en Masaya con postres y catering tras superar el miedo a fracasar

Belén María Talavera, propietaria del emprendimiento Zenbel, inició su negocio en abril de este año con la elaboración de choco banano y distribución a diferentes pulperías. La emprendedora señaló que la idea surgió meses atrás, pero el temor a fracasar retrasó su lanzamiento.

Talavera explicó que publicó su producto por Facebook y Messenger, y que la respuesta fue inmediata porque muchas pulperías solicitaron los postres.

Tras el éxito inicial, amplió su oferta con tres leches, hojaldra, flan de caramelo y choco flan, además de servicios de catering para bodas y eventos escolares con el platillo que el cliente desee.

La propietaria indicó que no cuenta con un lugar físico ni elabora pasteles, y que los pedidos se realizan a través de TikTok y Facebook, donde aparece como Zenbel, o en su ubicación en Masaya, donde funcionó la Quinta Carema.

Talavera recomendó a quienes desean emprender poner sus proyectos en manos de Dios, creer en sí mismos y no dejarse vencer por los obstáculos, ya que no se requiere mucho capital para comenzar.