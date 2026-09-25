Mujer emprende en Masaya con postres y catering tras superar el miedo a fracasar

Belén Talavera inició Zenbel en abril con choco banano distribuido en pulperías de la zona.

Belén María Talavera, propietaria del emprendimiento Zenbel, inició su negocio en abril de este año con la elaboración de choco banano y distribución a diferentes pulperías. La emprendedora señaló que la idea surgió meses atrás, pero el temor a fracasar retrasó su lanzamiento.

Talavera explicó que publicó su producto por Facebook y Messenger, y que la respuesta fue inmediata porque muchas pulperías solicitaron los postres.

Tras el éxito inicial, amplió su oferta con tres leches, hojaldra, flan de caramelo y choco flan, además de servicios de catering para bodas y eventos escolares con el platillo que el cliente desee.

La propietaria indicó que no cuenta con un lugar físico ni elabora pasteles, y que los pedidos se realizan a través de TikTok y Facebook, donde aparece como Zenbel, o en su ubicación en Masaya, donde funcionó la Quinta Carema.

Talavera recomendó a quienes desean emprender poner sus proyectos en manos de Dios, creer en sí mismos y no dejarse vencer por los obstáculos, ya que no se requiere mucho capital para comenzar.