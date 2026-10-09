Tres mujeres mueren ahogadas al ser arrastrada una camioneta por un río en Chinandega

Dos de las víctimas eran de nacionalidad extranjera y una nicaragüense.

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Tres mujeres, dos de nacionalidad extranjera y una nicaragüense, murieron ahogadas después que la camioneta en que viajaban fue arrastrada por las corrientes del río Nahualapa. 

El hecho ocurrió a la 1 de la madrugada de este viernes en la comunidad El Manzano número 2, en el municipio de El Viejo.  

Las víctimas fueron identificadas como Emma Mary Lauren, de 24 años y nacionalidad francesa; Noelina Lüscher, de 20 años y originaria de Suiza; y la nicaragüense Karen Naomi López Montano, de 19 años. 

El conductor del vehículo, de nacionalidad mexicana, logró sobrevivir y fue identificado como Martín Gerardo García Girón. 

El vehículo fue arrastrado por el fuerte caudal, dejando a las mujeres atrapadas sin posibilidad de salir. 