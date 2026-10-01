Múltiple colisión con 15 vehículos deja un muerto y cinco lesionados en Apopa, El Salvador

Una persona murió y cinco resultaron lesionadas tras una múltiple colisión que involucró 15 vehículos en la carretera Panamericana, entre el Paso Multinivel Integración y el Redondel El Ángel en Apopa, El Salvador. Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales.

Los bomberos se encargaron de rescatar a las personas que quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos. De forma preliminar, se ha informado que al parecer uno de los automotores presentó desperfectos mecánicos en el sistema de frenos.

Al llegar a la intersección, el vehículo terminó impactando contra los otros automotores, dando lugar a un incendio. Las autoridades continúan investigando las causas exactas del siniestro.