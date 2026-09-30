NASA y Boeing enviarán la Starliner sin tripulación para verificar las fallas detectadas en 2024

La NASA y Boeing prevén relanzar la nave Starliner sin tripulación a finales de este año o en enero de 2027, con el objetivo de comprobar si las modificaciones aplicadas corrigieron las fallas del vuelo de 2024.

La cápsula dejó varados en la Estación Espacial Internacional a los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams.

La misión original, que despegó en junio de 2024, estaba prevista para durar entre 8 y 14 días, pero durante el trayecto aparecieron fallas en el sistema de propulsión y fugas de helio que llevaron a la NASA a descartar el retorno de la tripulación por considerar que la nave no ofrecía seguridad suficiente.

La Starliner aterrizó sin los astronautas en septiembre de 2024, mientras Wilmore y Williams permanecieron en la estación y regresaron en marzo de 2025 a bordo de una cápsula Dragon de SpaceX.

Tras el incidente, Boeing aplicó cambios que incluyen un nuevo sistema de propulsión, mejoras en la protección térmica, propulsores nuevos para la cápsula tripulada, baterías renovadas y ajustes al sistema de paracaídas.

La NASA tiene previsto que la misión tripulada Starliner 2 se realice en 2028, de modo que el vuelo de prueba de este año determinará si el vehículo puede volver a transportar astronautas de manera regular.

El objetivo final es que la nave recupere su condición de alternativa junto con la Crew Dragon, lo que permitiría a Estados Unidos disponer de más de un sistema para llevar tripulaciones a la estación espacial y, en el futuro, a nuevas estaciones comerciales.