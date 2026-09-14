Naufragio de ferry en Indonesia deja 6 muertos y más de 100 personas desaparecidas

El naufragio de un ferry en el mar de Java, Indonesia, ha dejado un saldo de 6 muertos y aproximadamente 130 personas desaparecidas, según informaron las autoridades de búsqueda y rescate del país asiático.

La embarcación, que navegaba desde Surabaya hacia Banjarmasin, enfrentó un fuerte temporal marítimo con olas de hasta 2.5 metros de altura, y el capitán informó que el ferry sufría una fuerte inclinación lateral antes de que las autoridades perdieran contacto con la nave.

El ferry transportaba oficialmente a 243 personas, 213 pasajeros y 30 tripulantes, y hasta el momento se han rescatado entre 107 y 112 sobrevivientes, mientras los equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda en la zona del naufragio.