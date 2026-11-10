Neurocientífico recomienda dormir ocho horas para consolidar la memoria y evitar la muerte neuronal

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Dormir bien es el consejo más determinante para mejorar la memoria y la capacidad cognitiva.
El neurocientífico Luis Bravo afirmó que durante el sueño profundo el cerebro consolida la información y regenera las neuronas del hipocampo.
Bravo explicó que el cerebro necesita ocho horas para consolidar un aprendizaje y que acostarse tarde lo estresa.
En un cerebro estresado, advirtió, las neuronas del hipocampo mueren mediante un proceso conocido como apoptosis neuronal.
Por ello recomendó estudiar de madrugada y no de noche, pues la noche es para descansar.
El especialista señaló que los niños que se acuestan tarde jugando con videojuegos o tablets no aprenden al día siguiente en el colegio.
También pidió alimentarse bien, hidratarse y hacer ejercicio antes de estudiar, además de reducir el azúcar refinado y las distracciones digitales.