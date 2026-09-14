Nicaragua conmemora 170 años de la Batalla de San Jacinto y reafirma el valor de su soberanía nacional

Nicaragua conmemora los 170 años de la Batalla de San Jacinto, ocurrida el 14 de septiembre de 1856, cuando un grupo de patriotas enfrentó y derrotó a las fuerzas filibusteras. El historiador Raúl Talavera afirmó que este acontecimiento marcó un hito al defender la soberanía nacional.

Según Talavera, los patriotas nicaragüenses enfrentaron a los filibusteros encabezados por William Walker, quienes pretendían apoderarse del territorio, y lograron expulsarlos del país.

El historiador sostuvo que este acontecimiento marca el inicio de la identidad nacional porque recuerda que los nicaragüenses deben defender, amar y luchar por su soberanía.

Asimismo, subrayó el papel de Andrés Castro, quien derribó con una piedra a un filibustero que pretendía autoproclamarse presidente de la república, junto a los indios flecheros de Matagalpa que se defendieron con lo que encontraron al agotarse las municiones.

El legado también se mantiene en las aulas mediante ferias de identidad con números culturales, proyectos, exposiciones y muestras de platillos tradicionales.

La Hacienda San Jacinto, ubicada en el municipio de Tipitapa, recibe a estudiantes que recorren sus instalaciones para conocer detalles de la batalla.