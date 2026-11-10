Nicaragua enfrenta a Montserrat en repechaje por el retorno a la Liga A de Naciones

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

La selección de Nicaragua está lista para los repechajes de la CONCACAF Nations League, con dos compromisos frente a Montserrat: la ida este viernes 13 de noviembre y la vuelta el 17 de noviembre como local en el Estadio Nacional.

La tropa pinolera busca regresar a la Liga A de Naciones y recuperar el nivel futbolístico, algo que le ha costado muchísimo en los últimos partidos, pues viene de derrotas en la Liga de Naciones: 3-0 ante Costa Rica, 2-1 ante República Dominicana y 6-1 ante Curazao.

En la lista de convocados por el seleccionador Juan Cruz Real destacan Brandon Mayorga en la portería, junto con Alger López e Hiedras González. En la defensa figuran Steven Cáceres, Joab Gutiérrez, Ozueki Jano, Juan Luis Pérez, Justin Cano, Cristian Reyes y Eduardo Rodríguez.

En la media cancha estarán Eduardo Gutiérrez, Jason Coronel, Osmin Salinas y Ramón Estrada, mientras que la delantera la componen Efraín Mejía, Whitman Talavera, Edwin Cepeda, Ariadner Smith, José Martínez, Juan Barrera, Reymy Cole, Jaime Moreno y Bansi Hernández.

Nicaragua estará en acción frente a Montserrat en este par de partidos, buscando retornar a la Liga A de Naciones y todavía soñando con la Copa Oro.