Nicaragua implementa medidas obligatorias de alerta para turistas extranjeros tras muerte de tres jóvenes

Los establecimientos turísticos deberán informar sobre riesgos de cruzar ríos.

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Las instituciones turísticas de Nicaragua implementarán medidas obligatorias de prevención y alerta para turistas extranjeros ante el riesgo de cruzar ríos, quebradas y puentes bajo la lluvia. 

La disposición fue anunciada por la copresidenta Rosario Murillo tras la muerte de tres jóvenes en El Viejo, Chinandega. 

Los establecimientos turísticos estarán obligados a mantener informados y alertados a los visitantes extranjeros sobre las condiciones meteorológicas y precauciones durante la temporada lluviosa. 

La medida busca evitar tragedias como la ocurrida la madrugada del 9 de octubre en la comarca El Manzano número 2.