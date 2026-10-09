Nicaragua implementa medidas obligatorias de alerta para turistas extranjeros tras muerte de tres jóvenes

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Las instituciones turísticas de Nicaragua implementarán medidas obligatorias de prevención y alerta para turistas extranjeros ante el riesgo de cruzar ríos, quebradas y puentes bajo la lluvia.

La disposición fue anunciada por la copresidenta Rosario Murillo tras la muerte de tres jóvenes en El Viejo, Chinandega.

Los establecimientos turísticos estarán obligados a mantener informados y alertados a los visitantes extranjeros sobre las condiciones meteorológicas y precauciones durante la temporada lluviosa.

La medida busca evitar tragedias como la ocurrida la madrugada del 9 de octubre en la comarca El Manzano número 2.