Nicaragua inicia su camino en la Liga A de Naciones de CONCACAF con cuatro partidos programados

La selección nacional de fútbol de Nicaragua disputará cuatro partidos en la Liga A de Naciones de CONCACAF durante el año 2026.

El equipo nicaragüense iniciará su participación como visitante este jueves 24 de septiembre contra República Dominicana.

El segundo compromiso de la tropa pinolera será el día 27 ante el mundialista Curazao, también en calidad de visitante. Posteriormente, el 1 de octubre, Nicaragua recibirá a la selección de Costa Rica en el Estadio Nacional, en Managua.

El cuarto y último encuentro de esta serie se jugará el día 4 de octubre contra República Dominicana, nuevamente en casa.