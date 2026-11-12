Nicaragua busca retornar a Liga A en play-in contra Montserrat en noviembre

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

La selección nicaragüense de fútbol disputará el play-in de la Liga B de Naciones contra Montserrat, con el objetivo de retornar a la Liga A y mantener la aspiración de clasificar a la Copa Oro.

El partido de ida se jugará este viernes 13 de noviembre en el Estadio Cibao de la República Dominicana, mientras que la vuelta será el 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Managua.

La selección pinolera llega a esta instancia tras actuaciones lamentables en los duelos anteriores, especialmente contra Costa Rica, República Dominicana y Curazao, que incluso venció a Nicaragua 6 a 1.