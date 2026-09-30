Nicaragua registra 1,222 accidentes de tránsito en una semana

La Policía Nacional informó que durante la semana del 21 al 27 de septiembre se registraron 222 accidentes de tránsito en Nicaragua, dejando un saldo de 36 personas lesionadas, siendo Managua el departamento con mayor incidencia vial al contabilizar 800 casos, seguido de León con 59, Masaya con 53, Estelí con 51, Matagalpa con 46 y Granada con 34.

Como parte de las medidas coercitivas para prevenir siniestros fatales, los agentes de tránsito realizaron 7.686 pruebas de alcoholemia, requisaron 20.005 vehículos y detuvieron a 357 personas por no portar licencia, mientras otros 72 conductores fueron arrestados por manejar en estado de ebriedad.

La policía reportó además 912 licencias suspendidas y detalló que los fines de semana se refuerza la presencia de agentes con alcoholímetros y radares de velocidad.