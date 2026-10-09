Nicaragua expresa solidaridad con Panamá y mantiene vigilancia permanente ante sismos en la región

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, expresó este viernes su solidaridad con el pueblo de Panamá tras el terremoto.

La mandataria aseguró que las instituciones nicaragüenses mantienen una vigilancia permanente ante estos fenómenos.

Murillo indicó que hasta el momento no hay pérdidas humanas que lamentar por el sismo y destacó que Nicaragua sigue con atención los eventos sísmicos en Panamá.

Las instituciones del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) permanecen alerta ante cualquier emergencia.

La copresidenta también mencionó que el tercer simulacro multiamenazas probablemente se realice en horas de la tarde-noche.