Selección de Nicaragua U15 suma dos victorias ante Venezuela y Australia en jornada de fecha FIFA

La selección de Nicaragua U-15 registró dos victorias en sus últimos partidos durante la jornada de fecha FIFA. El equipo pinolero venció a Venezuela con marcador de 10 carreras por 5 y luego a Australia con score de 17 carreras por 5.

En el partido contra Australia, la tropa pinolera registró un ataque de 19 hits, 2 errores y 17 anotaciones.

El lanzador Néstor García se apuntó la victoria limitando a 6 imparables al pitcheo nicaragüense frente a Australia.

El balance de la selección hasta el momento en lo que va de este campeonato es de dos victorias y dos derrotas.