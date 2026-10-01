Nicaragua vs. Costa Rica: la Azul y Blanco busca una victoria en casa

La Selección de Nicaragua se enfrenta este jueves 1 de octubre a Costa Rica en la tercera jornada del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27. El esperado duelo se disputará a partir de las 8:00 p. m. en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua, donde la Azul y Blanco buscará aprovechar el respaldo de su afición para conseguir sus primeros puntos del torneo.

Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar después de perder sus dos primeros encuentros. Nicaragua cayó 3-2 ante República Dominicana y 6-1 frente a Curazao, mientras Costa Rica perdió 4-3 contra Curazao y 2-0 ante Haití. El compromiso representa una nueva oportunidad para la selección nicaragüense de reaccionar ante su público y protagonizar un atractivo duelo frente a uno de sus históricos rivales de la región.