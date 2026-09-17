Nicaragüense de 36 años es asesinada a balazos por su expareja en Miami

La nicaragüense Jessica de los Ángeles Torres Aguirre, de 36 años, fue ultimada a balazos en la Pequeña Habana, en Miami, Florida, Estados Unidos. Testigos señalaron como autor de los disparos a su expareja, identificado por la policía como Andy Delgado Bray, de 32 años.

El ataque también dejó gravemente herido a Juan Carlos González, padre de la hija mayor de la víctima, según informaron medios locales. La madre de la joven relató en una entrevista que Jessica había terminado su relación con el militar y había retomado un vínculo sentimental con González, lo que habría causado molestia al sujeto.

La policía informó que el autor de los disparos se suicidó tras cometer el hecho. Mirna del Carmen Aguirre, madre de la víctima, pide ayuda económica a través de la plataforma GoFundMe para lograr repatriar el cuerpo de su hija.