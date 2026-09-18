Nicaragüense de 30 años muere en accidente de moto en Costa Rica

Un accidente de tránsito registrado en las cercanías del asentamiento La Carpio, en San José, Costa Rica, cobró la vida del nicaragüense Amaru Balmaceda Ramírez, de 30 años, quien viajaba a bordo de una motocicleta hacia su centro de trabajo, según informaron medios costarricenses.

La policía investiga las circunstancias en las que se originó la tragedia, ya que testigos afirman que otro vehículo está involucrado en el accidente, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente, por lo que las indagaciones continúan.

El hombre, originario del municipio de Ticuantepe, tenía más de dos años de vivir en el vecino país del sur y deja en la orfandad a tres menores de edad, y tras conocer la trágica noticia, la familia de Balmaceda realiza los trámites necesarios para lograr repatriar sus restos y brindarle cristiana sepultura en su tierra natal.