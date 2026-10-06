Nicaragüense de 39 años muere en ataque armado en Costa Rica

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Un nicaragüense de 39 años, identificado con el apellido Alonso, fue asesinado de varios impactos de bala en Tamarindo, Guanacaste, Costa Rica, durante la madrugada del pasado domingo, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La víctima viajaba como acompañante en un vehículo cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta les interceptaron el paso y comenzaron a disparar, para luego darse a la fuga, y al llegar al sitio, los oficiales constataron que el conductor logró resultar ileso, mientras que el connacional murió en el lugar.

La identificación de la víctima se dio en las últimas horas, y el OIJ está a cargo de las indagaciones para determinar el móvil del crimen, además de analizar imágenes captadas por cámaras de seguridad ubicadas en la zona con el fin de identificar a los pistoleros.