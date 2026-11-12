Nicaragüense de 52 años muere al impactar su motocicleta contra un camión en Guatemala

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

El nicaragüense Anastasio Ramón Mayorga, de 52 años, falleció al impactar la moto que conducía contra un camión en el kilómetro 17 de la ruta interamericana en Guatemala. Las causas del accidente aún se desconocen.

Conductores que circulaban por el sector llamaron a los bomberos y, al llegar al sitio, confirmaron que el motociclista estaba fallecido.

Técnicos de urgencias médicas evaluaron sus signos vitales y determinaron que carecía de los mismos por politraumatismo.

Testigos expresaron que el hoyo chocó con un objeto y, tras perder el control, cayó al pavimento donde fue atropellado por el pesado automotor. Agentes de tránsito se presentaron al lugar mientras el chofer del camión quedó bajo investigación.