Nicaragüense decapitado y baleado es hallado en plantación de piña en Costa Rica

El cuerpo decapitado y con múltiples impactos de bala del nicaragüense Ezequiel de Jesús Ruiz Rodríguez, de 38 años, fue encontrado en una plantación de piña en el sector del La Trinchera, Pital de San Carlos, provincia de Alajuela, Costa Rica..

El hallazgo ocurrió en la calle El Calvito, cuando el propietario de la finca alertó a la policía después de que uno de sus perros descubriera el cuerpo y observara la cabeza de la víctima a un lado; el hombre era conocido en la comunidad como Ezequiel Chaparro y era originario del municipio de Mateare.

La hipótesis del crimen gira en torno a su actividad laboral, ya que se dedicaba a prestar dinero, dato que se ha vuelto importante para los investigadores del Organismo de Investigación Judicial.