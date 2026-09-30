Discusión en Costa Rica termina con un nicaragüense detenido por la muerte de un costarricense

Una acalorada discusión entre dos hombres terminó con la muerte de un ciudadano costarricense en la comunidad El Socorro de Upala, Costa Rica. El responsable, identificado con el apellido Centeno, de nacionalidad nicaragüense, se entregó a las autoridades.

Según testigos, el enfrentamiento fue protagonizado por un ciudadano de nacionalidad costarricense y un nicaragüense en la comunidad del Socorro de Upala.

El organismo de investigación judicial informó que al parecer el occiso llegó a la casa del otro hombre y en medio de una discusión el dueño de la vivienda sacó un arma de fuego y le disparó en dos ocasiones causando su muerte.

El cuerpo del fallecido fue remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia. El organismo de investigación judicial está a cargo de las debidas indagaciones para determinar qué motivó la discusión entre víctima y victimario, a quienes testigos observaron que compartían en una actividad social y luego se dio el percance.