Nicaragüense gana el premio Chef del Año 2026 en Dubái

La chef nicaragüense Gabriela Chamorro fue reconocida como Chef del Año 2026 por los What’s on Dubai Awards, distinción que posiciona la gastronomía de su país en el mapa culinario global.

Chamorro reside en Emiratos Árabes Unidos desde los 17 años, adonde llegó con 200 dólares en el bolsillo.

Nacida y criada en Managua, primero en el barrio Máximo Jerez y luego en el Nora Astorga, la chef atribuye su vínculo con la cocina a su abuela Teresita y a su abuelo José, quien le inculcó el hábito de la lectura.

Su camino profesional no fue lineal: se formó en otra profesión durante muchos años y aprendió cocina desde cero, de manera autodidacta.

Antes del reconocimiento, creó en su apartamento un pequeño supper club llamado Girl and the Goose, que con el tiempo se convirtió en restaurante.

Desde esa plataforma decidió contar historias a través de la comida y acercar la cultura centroamericana al Medio Oriente. Ha viajado por más de 80 países.