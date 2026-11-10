Nicaragüense muere al impactar su moto contra un objeto fijo en Alajuela, Costa Rica 

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

El nicaragüense Jorge Padilla falleció tras impactar la motocicleta que conducía contra un objeto fijo en Santa Cecilia de los Chiles, en Alajuela.

Los habitantes de la zona escucharon un estruendo y alertaron a los equipos de emergencia. Al llegar al lugar, miembros de la Cruz Roja confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales.

El cuerpo del connacional fue trasladado a la morgue mientras agentes del organismo de investigación judicial indagan sobre las causas.

Según medios locales, la víctima trabajaba en una empresa piñera y era padre de tres hijos. Padilla era originario del Castillo, en Río San Juan, donde sus familiares esperan trasladar sus restos y brindarle cristiana sepultura. Las autoridades en Costa Rica reportan la muerte de al menos 200 motociclistas en lo que va del año.