Nicaragüense muere al impactar su moto contra un objeto fijo en Alajuela, Costa Rica 

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El nicaragüense Jorge Padilla falleció tras impactar la motocicleta que conducía contra un objeto fijo en Santa Cecilia de los Chiles, en Alajuela.
Los habitantes de la zona escucharon un estruendo y alertaron a los equipos de emergencia. Al llegar al lugar, miembros de la Cruz Roja confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales.
El cuerpo del connacional fue trasladado a la morgue mientras agentes del organismo de investigación judicial indagan sobre las causas.
Según medios locales, la víctima trabajaba en una empresa piñera y era padre de tres hijos. Padilla era originario del Castillo, en Río San Juan, donde sus familiares esperan trasladar sus restos y brindarle cristiana sepultura. Las autoridades en Costa Rica reportan la muerte de al menos 200 motociclistas en lo que va del año.