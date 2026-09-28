Nicaragüense muere en accidente de tránsito y su esposo lucha por su vida en Florida

La nicaragüense Gabriela del Carmen Reyes Torres, de 30 años, falleció y su pareja se debate entre la vida y la muerte después de que el vehículo eléctrico en el que viajaban fuera impactado por un automotor en una vía de Florida, Estados Unidos.

La policía de Miami investiga el accidente, ocurrido por causas que aún se desconocen, y fueron habitantes de la zona quienes llamaron a los equipos de emergencia.

Los lesionados fueron llevados a un hospital donde, pese a los esfuerzos médicos, la nicaragüense falleció debido a la gravedad de las lesiones, mientras que su acompañante permanece en condición crítica.

Medios locales informan que Gabriela del Carmen Reyes Torres era originaria del reparto Rubén Darío, en el departamento de León, y madre de tres hijos, quienes junto al resto de familiares esperan poder repatriar su cuerpo y brindarle cristiana sepultura.