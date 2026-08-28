Nicaragüenses presencian el último eclipse lunar del año

Por Jairo Castillo. La noche de este jueves cientos de capitalinos observaron el impresionante eclipse lunar parcial, fenómeno popularmente conocido como “Luna de Sangre” o “Luna Roja”, que alcanzó una cobertura cercana al 93 por ciento. De acuerdo con el ingeniero David Castillo, este espectáculo cósmico representa el último evento de gran magnitud en el calendario astronómico de este año.

A pesar de que las condiciones climáticas se presentaron adversas y con nubosidad, bloqueando por momentos el esplendor total del fenómeno, el entusiasmo de la población no disminuyó. Un grupo de aficionados y familias asistieron a las instalaciones de la Asociación Científica de Astrónomos y Astrofísicos Nicaragüenses (Astronic).

En el lugar los asistentes lograron presenciar y dar seguimiento a este momento especial apoyados con el uso de telescopios profesionales, binoculares y aplicaciones móviles especializadas. Pero ¿por qué el tono rojizo que adquiere la luna?

Un eclipse lunar se produce cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna, provocando que la sombra de nuestro planeta se proyecte sobre el satélite. Para que esto suceda, los tres cuerpos deben encontrarse suficientemente alineados. El ambiente de expectación demostró una vez más el creciente interés de los nicaragüenses por los misterios del cosmos y la observación científica.