Niña de 2 años muere tras caer accidentalmente a pozo artesanal de 40 metros en Chinandega

Una niña de 2 años falleció la tarde del miércoles 24 de septiembre tras caer accidentalmente a un pozo artesanal de aproximadamente 40 metros de profundidad en la comunidad Valle de Las Mayorga, municipio de Pozo Ortega, Chinandega.

Las autoridades de emergencia confirmaron que la menor se encontraba sin signos vitales al ser localizada durante las labores de rescate. La Policía Nacional del departamento de Chinandega investiga las circunstancias del accidente para determinar la responsabilidad de los tutores de la niña.

Testigos del hecho dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia, quienes al verificar que la menor se encontraba dentro del pozo iniciaron las maniobras de rescate. El cuerpo fue localizado sin vida, confirmando el deceso de la menor de edad.