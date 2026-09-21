Niño belga sería el primero en vencer un agresivo cáncer cerebral terminal

Lucas Jemeljanova tenía seis años cuando fue diagnosticado con un glioma difuso intrínseco de tronco (DIPG), uno de los tumores cerebrales infantiles de peor pronóstico. En busca de una alternativa, ingresó al ensayo clínico BIOMEDE en Francia, donde recibió everolimus, un medicamento seleccionado a partir de las características biológicas de su tumor.

Con el paso del tratamiento, las imágenes médicas mostraron una reducción progresiva hasta que dejó de observarse el tumor. Según información publicada sobre el caso, Lucas es considerado un caso excepcional de remisión completa y permaneció sin evidencia radiológica de la enfermedad durante años.

El caso ha llamado la atención de la comunidad médica porque el DIPG continúa siendo una enfermedad de muy difícil tratamiento.

Sin embargo, los resultados generales del ensayo BIOMEDE muestran que el everolimus no produjo una mejora estadísticamente significativa de la supervivencia frente a otros tratamientos, por lo que la respuesta de Lucas debe entenderse como un caso excepcional y no como una cura comprobada para todos los pacientes con este tumor.