Niño de 7 años muere atropellado por motociclista a exceso de velocidad en Bonanza 

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Un niño de 7 años perdió la vida al ser atropellado por una moto cuyo conductor se movilizaba a exceso de velocidad en la comunidad de Sakalwas, en Bonanza. El accidente ocurrió la mañana del jueves 5 de noviembre.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el vehículo era conducido por Adonis Enríquez Urbina Pérez, de 20 años.

El motociclista circulaba a exceso de velocidad y en sentido contrario sobre la ruta que comunica a Rosita con Bonanza.

Se conoció que el conductor no portaba licencia, no llevaba casco de protección y la motocicleta no tenía placas de circulación.

Aunque el pequeño fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.