Norchad Omier juega 12 minutos con los Cavaliers en la derrota ante Charlotte

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

El nicaragüense Norchad Bascom Omier Rojas disputó 12 minutos con los Cavaliers de Cleveland en la NBA, en un partido que su equipo perdió 124 a 112 contra los Charlotte Hornets.

El jugador registró tres rebotes y dos asistencias, aunque no consiguió puntos.

Pese al resultado, el hecho de ser convocado y disputar minutos resulta relevante por tratarse del mejor baloncesto del mundo.

Omier mantiene un contrato de doble vía con la franquicia de Cleveland.

En su momento tuvo la opción de quedarse con los Timberwolves de Minnesota, con quienes había acordado un contrato de doble vía, pero se decidió en el último momento por los Cavaliers.