Obrero de 35 años muere al caer de torre de antenas en Nueva Guinea

Un obrero de 35 años falleció de manera inmediata al caer de una torre de comunicación de más de 30 metros en la comarca Puerto Príncipe, municipio de Nueva Guinea.

El accidente ocurrió cuando realizaba labores de mantenimiento y pintura en una estructura de antenas de telefonía.

El hecho se registró la mañana del miércoles en la costa Caribe Sur de Nicaragua. Según testigos, el arnés de seguridad del que estaba atado se reventó y provocó la caída mortal.

Formaba parte de un equipo encargado del mantenimiento de estructuras, grupo dirigido por su propio padre.

Las circunstancias exactas del accidente serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes.