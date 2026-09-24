Oncóloga advierte que alimentación saludable puede prevenir hasta un tercio de los casos de cáncer

En el Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer, especialistas señalaron que una dieta saludable puede prevenir hasta un tercio de los casos de esta enfermedad.

La oncóloga Alejandra Salazar indicó que los alimentos ultraprocesados y el sedentarismo son factores de riesgo modificables.

Salazar explicó que las carnes ultraprocesadas como los chorizos y las carnes rojas consumidas con frecuencia se asocian a pacientes con cáncer de colon y gástrico, por lo que recomendó consumirlas con cuidado.

La especialista mencionó que los frutos rojos, el maní, los frutos secos y alimentos como el salmón, que contiene omega-3, protegen el sistema inmunológico al disminuir la inflamación.

Datos de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer citados en el reporte señalan que hasta un 40% de los diagnósticos podrían evitarse modificando factores de riesgo como la alimentación.

La comunidad científica apunta a que el cáncer ya no responde únicamente a una predisposición genética, sino que se ha convertido en gran medida en una enfermedad impulsada por el estilo de vida.