Onda tropical 40 y baja presión generarán lluvias con tormentas eléctricas en Nicaragua

El paso de una onda tropical y un sistema de baja presión estarán originando lluvias en el territorio nicaragüense, con mayor intensidad y tormentas eléctricas en algunas zonas, según los meteorólogos.

En el trópico se localiza la onda tropical número 40 circulando sobre Centroamérica, Honduras y Nicaragua específicamente, mientras las corrientes del monzón cruzan diagonalmente el territorio y un sistema de baja presión de 1010 milibares junto con una vaguada amazónica podrían generar condiciones de lluvia favorables.

Para las 4 de la tarde se espera bastante lluvia en la mayoría del territorio, con mayor intensidad en la costa Caribe y el Triángulo Minero al sur, extendiéndose del centro hacia el Pacífico.

A las 6 de la tarde las intensidades serán bastante fuertes con posibilidad de descarga eléctrica en El Cuá y El Ayote, y en horas de la noche continuarán las lluvias con mayores intensidades hacia Ciudad Darío, Estelí, Madriz, Nueva Segovia y Chinandega. Las rachas de viento se mantendrán bajas, entre 15 y 23 kilómetros por hora.