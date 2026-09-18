Onda tropical número 40 afectará el país este fin de semana

Los meteorólogos informaron que para los próximos días se espera el ingreso de una nueva onda tropical en Nicaragua, que estará generando condiciones de lluvias fuertes con tormentas eléctricas, además de vientos con rachas de hasta 55 kilómetros por hora, según el Observatorio de Fenómenos Naturales.

Para este fin de semana se espera el ingreso de la onda tropical número 40, bastante fuerte y organizada, que viene generando tormentas eléctricas y fuertes vientos en la región del Caribe, y posteriormente afectará el Triángulo Minero hacia el norte y el oeste, con lluvias y ráfagas de viento, y para horas de la tarde también en la zona del Pacífico.

Estas precipitaciones se prolongarán durante el sábado 19 y domingo 20 de septiembre, afectando también el occidente del país, y los expertos advierten sobre ráfagas de viento de hasta 55 kilómetros por hora, por lo que piden tener precaución ante posibles daños, con temperaturas máximas de hasta 38 grados en el occidente.