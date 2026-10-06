Onda tropical número 42 provoca lluvias en varias zonas de Nicaragua

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Expertos en el clima pronostican lluvias en varias zonas del territorio nicaragüense durante las próximas horas. Esto debido al desplazamiento de la onda tropical número 42 entre el litoral pacífico de Nicaragua y el norte de Centroamérica.

Los meteorólogos informan que las lluvias se esperan con mayor ocurrencia en horas de la tarde y noche en occidente, centro del Pacífico y en el norte del país. Algunas de las precipitaciones serían de débiles a moderadas, sin embargo, predominará el ambiente caluroso.

Para hoy se esperan lluvias desde Guaspán hacia el sur de Nicaragua, como también en la región central hacia el Pacífico. Las temperaturas máximas oscilarán entre 34 y 36 grados, mientras los vientos serán de débiles a moderados.