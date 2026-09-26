Policía Nacional detiene a 54 personas por delitos de alta peligrosidad durante operativo

La Policía Nacional informó que 54 personas fueron detenidas por cometer diferentes actos delictivos durante un operativo ejecutado del 17 al 23 de septiembre.

Entre los arrestados se reportan 1 por homicidio, 22 por robo con intimidación, 18 por abastecimiento de drogas, 9 por tenencia de estupefacientes y 4 por abigeato.

Las autoridades ocuparon 652 gramos de crack, 263 gramos de cocaína, 14 libras de marihuana, 12 semovientes y 27 teléfonos celulares durante las intervenciones.

Se requisaron 64,751 personas y se realizaron 33,311 actuaciones en focos delictivos y expendios de drogas. La institución gubernamental brindó cobertura o seguridad a 44,000 actividades deportivas, culturales, económicas y centros educativos.