Ortopedista advierte que dormir boca abajo gira el cuello 90 grados y daña los discos

La posición que adoptamos durante la noche puede influir en cómo se siente nuestro cuerpo al despertar. Así lo advirtió el especialista en ortopedia Arney Sandino, quien explicó los efectos de cada postura sobre la columna y el cuello.

Dormir boca abajo, conocida como decúbito prono, gira la zona cervical 90 grados durante toda la noche. El paciente comienza con problemas musculares y a nivel de los discos sin haber sufrido accidente ni trauma alguno. Quienes duermen de lado sin soporte en la rodilla pueden presentar dolor sacroilíaco o lumbar por rotación de la pelvis.

La postura boca arriba, o decúbito supino, mantiene la columna en su posición más neutra y relajada. Una revisión sistemática de la Universidad de India analizó 6 estudios en 2025 y halló que dormir boca arriba se relaciona con menor dolor lumbar.